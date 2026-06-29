Eine kostenlose Excel-Alternative für den Mac, die sich auch wirklich problemlos mit XLSX-Dateien versteht? Genau das soll Nought bieten. Wir haben die App für euch ausprobiert. Braucht es wirklich noch eine Mac-App zur Bearbeitung von Excel-Dateien? Der britische App-Entwickler Tomasz Smieja sagt Ja. Sein Argument: Microsofts Excel ist im Abo einfach zu teuer, Numbers wandelt das Format immer erst in das eigene Dateiformat um, Google Sheets lehnt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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