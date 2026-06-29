Berlin (ots) -HelloFresh-Umfrage: Drei von vier Deutschen verfolgen die Spiele des Fußball-Sommers 2026 - doch durch die späten Anstoßzeiten leiden Schlaf, Essverhalten und die Arbeit.- Knapp jede:r Vierte hat sich nach einem wichtigen Fußballspiel schon einmal krank gemeldet- 2,5 Stunden weniger Schlaf bekommt ein Fußballfan im Schnitt bei späten Anstoßzeiten Schlaf, Haushalt, Bewegung und Kochen fallen im Alltag am ehesten hinten runter- 67 % der Zuschauer:innen greifen bei mindestens der Hälfte der Spiele zu Fast Food oder ungesunden Snacks- Jede:r Vierte kocht spätestens ab 19 Uhr kein warmes Abendessen mehr und jede:r Zweite spätestens ab 20 Uhr nicht mehr.Die Anstoßzeiten des Fußball-Sommers 2026 fallen für viele Fans in Deutschland in die Nacht - und bringen Schlaf, Essverhalten und Alltag durcheinander. Für viele wird das Turnier damit zum Routine-Stresstest mit späten Anpfiffen, kürzerem Schlaf und einem zähen Morgen danach. Eine repräsentative HelloFresh-Umfrage, durchgeführt vom 29. Mai bis 1. Juni 2026 unter 1.500 Teilnehmenden in Deutschland, zeigt, an welchen Stellen Alltagsroutinen zuerst ins Wanken geraten.Zugleich liefert das "Underdog-Playbook", entwickelt mit Ernährungswissenschaftlerin Bastienne Neumann, konkrete Taktiken, um gesundund alltagstauglich durch das Turnier zu kommen - ohne sich bei der Arbeitkrank zu melden, ohne Brain Fog, Müdigkeit und Food-Koma.Schlaf ist der größte Verlierer der späten FußballnächteAn späten Fußballabenden steht für die meisten Fans zuerst die Nachtruhe zur Disposition. Schlaf ist damit der mit Abstand größte Verlierer des Fußball-Sommers 2026. Die wichtigsten Schlaf-Fakten auf einen Blick:- 59 % nennen Schlaf als erstes Opfer eines späten Fußballabends- 62 % rechnen mit 1 bis 3 Stunden weniger Schlaf- 30 % rechnen mit 4 Stunden oder mehr Schlafverlust- Nur 1 % macht die Nacht komplett durchDie Folgen reichen deutlich bis in den nächsten Tag. Der Kater nach späten Fußballabenden ist dabei nicht nur körperlich, sondern auch mental spürbar.Der Morgen danach in Zahlen:- 70 % fühlen sich müde- 31 % berichten von Konzentrationsschwäche oder "Brain Fog"- 27 % haben erhöhten Koffeinbedarf- 27 % haben keine Motivation23 % sind gereizt- 18 % haben StimmungsschwankungenTricks aus der Schichtarbeit abschauen"Schwere, fettige Mahlzeiten und Alkohol kurz vor dem Schlafen halten den Körper aktiv, obwohl er eigentlich zur Ruhe kommen will. So entsteht selbst nachwenigen Stunden im Bett ein regelrechter Mini-Jetlag", erklärt Ernährungswissenschaftlerin Bastienne Neumann."Diese Kombination belastet die Verdauung und verschlechtert oft die Schlafqualität, da abends die Verdauung langsamer arbeitet. Sehr fettige oder schwere Speisen verlängern dieMagenentleerung, erhöhen das Risiko für Völlegefühl und können Sodbrennen fördern. Das kennt man ebenfalls aus der Schichtarbeit: Der Körper ist biologisch nicht darauf vorbereitet, nachts große Mahlzeiten zu verdauen", so die Expertin weiter.Wenn Fußballnächte sich auf die Arbeitsperformance auswirkenFür einen relevanten Teil der Fans endet die Wirkung später Spiele nicht mit dem Schlusspfiff. 23 Prozent geben an, sich nach einem späten Fußballabend schon einmal krank gemeldet oder spontan Urlaub genommen zu haben, weil einwichtiges Spiel am Vorabend sehr spät endete. Damit reicht der Effekt der spätenFußballnächte für viele bis in Schule, Uni oder Job hinein.Keine Wissenslücke, sondern eine VerhaltenslückeBesonders aufschlussreich ist der Blick auf das Essverhalten: Die Fans wissen, dass spätes Junk Food den Schlaf stören kann und greifen trotzdem zu. Dabeisind es nicht nur die Jüngsten: Auch die 25- bis 34-Jährigen fallen besondershäufig in späte Snack-Routinen zurück. Hinter dem Griff zu Pizza, Chips oder Burger steckt vor allem Erschöpfung. Wenn Müdigkeit mitisst, gewinnen Bequemlichkeit und schnelle Energie fast immer gegen Vernunft.Wenn Müdigkeit mitisst:- 67 % greifen bei mindestens der Hälfte der Spiele zu Fast Food oder ungesunden Snacks- 41 % essen bei Müdigkeit impulsiv- nur 29 % essen nach eigener Aussage kontrolliert- 43 % haben bei Schlafmangel am ehesten Lust auf Kohlenhydratreiches- 35 % auf Fettiges- nur 22 % auf Proteinreiches"Wenn wir müde sind, sinkt unsere Selbstkontrolle, und das Gehirn verlangt nach schneller Energie, also nach Zucker und Fett. Genau dieser Automatismus aus Erschöpfung und Ritual wird bei späten Spielen zum Problem", so Neumann.Wenn es spät wird, bleibt die Küche kaltDas Problem beginnt oft schon vor dem Anpfiff. Für viele Fans endet die Kochroutine am Abend deutlich früher, als späte Spiele es eigentlich erlauben würden. Wenn dann Hunger und Zeitdruck zusammenkommen, wird meist improvisiert statt geplant.So reagieren Fans, wenn es spät wird:- 52 % hören schon ab 19 oder 20 Uhr auf zu kochen- 72 % kochen ab 21 Uhr oder früher nicht mehr- 40 % snacken einfach "irgendwas"- 12 % bestellen spontan- nur 9 % kochen dann noch- nur 8 % greifen auf Meal Prep zurückDas Underdog-Playbook: Taktik gegen den KaterGenau hier setzt das "Underdog-Playbook" an, das HelloFresh gemeinsam mit Bastienne Neumann entwickelt hat. Die Idee: Auch beim Essen können die vermeintlichen Außenseiter gewinnen-das richtige Timing, Eiweiß, ausreichendes Trinken und Gemüse statt Chips, Lieferpizza und schwerer Spätmahlzeiten.Das Playbook bietet Fans für jede Anstoßzeit eine passende "Formation". Bei einem Anstoß um 18 Uhr etwa empfiehlt sich die Hauptmahlzeit vor dem Spiel und in der Halbzeit nur ein leichter Snack. Bei späten Spielen um 21 Uhr oder Mitternacht gilt: normales, ausgewogenes Abendessen am frühen Abend und danach allenfalls eine kleine, leicht verdauliche und proteinreiche Kleinigkeit, falls echter Hunger entsteht."Ideal ist am frühen Abend eine ausgewogene Kombination aus langsam verdaulichen Kohlenhydraten wie Vollkorn oder Kartoffeln, Eiweiß, Gemüse und etwas hochwertigem Fett", so Neumann. "Mein wichtigster Tipp für späte Spiele: Vor jedem Snack kurz prüfen - ist es Hunger oder Gewohnheit? Nur echter Hunger sollte eingewechselt werden. Wer außerdem ein paar Stunden vor dem Schlafen auf schwere Mahlzeiten und Alkohol verzichtet, schläft meist deutlich besser durch."Ergänzt wird das Playbook um fünf einfache Taktiken - etwa geröstete Kichererbsen oder luftiges Popcorn statt Chips, ein Glas Wasser zu jedem Fan-Getränk oder die Regel, dass die Hälfte des Tellers aus Gemüse bestehen sollte. Passende, schnell zubereitete HelloFresh-Rezepte runden den Spielplan für den perfekten Fußballabend ab.Das Underdog-Playbook steht ab sofort zum Download bereit. Link (https://www.hellofresh.de/pages/fussball).Pressekontakt:Hellofresh@piabo.netOriginal-Content von: HelloFresh SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117011/6304683