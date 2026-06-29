© Foto: OpenAIEni steigt mit 32 Prozent in drei Vaca-Muerta-Blöcke ein und sichert Gas für Argentiniens LNG-Pläne.Eni Spa gab am Montag bekannt, dass es eine Vereinbarung über eine 32-prozentige Beteiligung an den drei Upstream-Blöcken Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva und Las Tacanas unterzeichnet hat, die Teil des unkonventionellen Beckens Vaca Muerta in Argentinien sind. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, werden die Anteile an den drei vorgelagerten Blöcken von YPF mit 36 ??Prozent, von Eni mit 32 Prozent und von XRG mit 32 Prozent gehalten. Die drei Blöcke, so das Unternehmen in einer Erklärung, werden Teil des integrierten argentinischen LNG-Projekts sein, einem …
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