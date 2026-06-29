Unabhängig von nationalen Investitionsprogrammen wie Südkoreas Halbleiteroffensive zeigt sich weiterhin ein Abfluss der Mittel bei KI-abhängigen Werten und ein Zufluss der Investitionen in Zykliker und defensive Titel. Genau daraus ergibt sich heute eine besonders interessante Ausgangslage für einen Player aus dem Health-Sektor.Die Anleger werden vorsichtiger. Obwohl die Indizes nahe an ihren Höchstständen notieren, ist eine Rotation in defensive Werte klar erkennbar. Entsprechend rücken Titel mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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