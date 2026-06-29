Seit Wochen kennt die Baidu-Aktie nur eine Richtung - nach unten. Ein Grund dafür ist, dass das bereits im Januar angekündigte IPO der Chip-Tochter Kunlunxin weiterhin auf sich warten lässt. Doch nun gibt es in dieser Hinsicht frische News, die am Montag für ein deutliches Plus sorgen.• Baidu-Aktie springt am Montag nach oben - nach vier Verlustwochen in Folge• Frische News zum lang erwarteten IPO der Chip-Tochter Kunlunxin sorgen für Bewegung• Eine ungewöhnliche Strategie beim Börsengang und staatlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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