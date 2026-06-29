Mainz (ots) -
ZDF-Programmänderung
Woche 27/26
Mi., 1.7.
Bitte Beginnzeitänderungen ab 21.45 Uhr und Programmergänzung beachten:
21.45 heute journal
22.00 Marie Brand und die falsche Wahrheit (VPS 22.15)
23.30 Markus Lanz (VPS 23.45)
0.30 heute journal update (VPS 0.45)
0.45 Retro Battles - Die Trends der 90er (VPS 1.00)
1.30 Retro Battles - Die Trends der 90er (VPS 1.45)
2.15 besseresser: Klassiker aus den 80ern (VPS 2.30)
3.00 besseresser: Klassiker aus den 70ern (VPS 3.15)
3.45 plan b: City vibes (VPS 4.00)
4.30 ZDF.reportage (HD/UT)
Jung, qualifiziert und trotzdem kein Job
Film von Nina Suweis und Birthe Franke
(vom 20.6.2026)
Deutschland 2026
5.00- hallo deutschland (VPS 4.45)
5.30
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6304725
ZDF-Programmänderung
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23.30 Markus Lanz (VPS 23.45)
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1.30 Retro Battles - Die Trends der 90er (VPS 1.45)
2.15 besseresser: Klassiker aus den 80ern (VPS 2.30)
3.00 besseresser: Klassiker aus den 70ern (VPS 3.15)
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