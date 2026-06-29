Erdbeermond, Blue Moon oder Supermond: Es gibt zahlreiche Mondserscheinungen, die über das Jahr verteilt auftreten. Welche dabei auch optisch eine Auswirkung auf den Erdtrabanten haben und welche lediglich einen terminlichen Ursprung haben. Der Mond übt auf viele Menschen schon im normalen Zustand eine Faszination aus. Besonders anziehend ist der Erdtrabant aber immer genau dann, wenn besondere astronomische Ereignisse bevorstehen. So etwa wie zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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