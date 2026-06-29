© Foto: DALL*EDie 60.000-Dollar-Marke ist gefallen. Laut 22V Research öffnet ein bestätigter Bruch den Weg bis 40.000 US-Dollar - Jeremy Grantham geht langfristig sogar von null aus.Jeremy Grantham hat Bitcoin nie gekauft, will Bitcoin nie kaufen - und traut der Kryptowährung langfristig keinen Restwert zu. Der Investor, der vor der Dotcom-Blase und dem Immobiliencrash von 2008 warnte, sagte in der Sendung "The Diary of a CEO", Bitcoin werde "sicherlich auf null fallen". Für Grantham ist Bitcoin kein Wertspeicher, kein brauchbares Zahlungsmittel, sondern "unnötiger Unsinn", der "nichts bewirkt, außer dass Kriminelle Geld verschieben, ohne dabei aufzufallen". Seine Aussagen seien seine persönliche Meinung …Den vollständigen Artikel lesen
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