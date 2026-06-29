Das Altersvorsorgedepot kommt zum 01.01.2027 sicher - doch anscheinend hält sich der Enthusiasmus seitens der Bürger noch in Grenzen, wie eine aktuelle Umfrage von flatex. Demnach wissen viele noch gar nicht von der Reform. Und ein Abschluss ist bei vielen Nutzern auch noch nicht fest eingeplant. Das von der Bundesregierung geplante staatlich geförderte Altersvorsorgedepot stößt in der Bevölkerung noch auf eine verhaltene Resonanz. Das zeigt der Altersvorsorge-Report des Online-Brokers flatex, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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