Die systematische Generierung von Leads ist für Makler ein an Bedeutung gewinnender Erfolgsfaktor. Doch was unterscheidet eine funktionierende Lead-Strategie von reinem Aktionismus? Und wie gelingt es, Interessenten tatsächlich in Kunden zu verwandeln? Ein Artikel von Clemense Schnopp, Aufsichtsratsvorsitzender bei der iwv Versicherungsservice AGVersicherungen werden heute anders gekauft als noch vor zehn Jahren. Kunden recherchieren, vergleichen und entscheiden häufig sogar, bevor ein Vermittler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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