EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Healthineers AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.06.2026 / 18:00 CET/CEST

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Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 22. Juni 2026 bis 28. Juni 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt Stück 518.500 Aktien der Siemens Healthineers AG im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Healthineers AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 26. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 1. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)1 22.06.2026 263.500 34,3913 23.06.2026 100.000 34,5478 24.06.2026 50.000 34,4585 25.06.2026 30.000 34,5577 26.06.2026 75.000 34,3179

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Siemens Healthineers AG veröffentlicht (https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/share).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis 28. Juni 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 1.915.603 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Healthineers AG erfolgt durch ein von der Siemens Healthineers AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

München, 29. Juni 2026

Siemens Healthineers AG

Der Vorstand

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1Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.