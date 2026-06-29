JPMorgan hat das Kursziel für die Lufthansa-Aktie von 7,50 auf 8,00 € angehoben. Das klingt erst einmal gut. Doch der Teufel steckt im Detail. Analyst erwartet deutlich schwächeres Ergebnis als der Konsens JPMorgan-Analyst Harry J. Gowers rechnet für das zweite Quartal mit einem operativen Ergebnis von gerade einmal 329 Mio. €. Der Marktkonsens liegt bei 602 Mio. €. Das ist eine massive Lücke. Gowers bleibt trotz der Kurszielerhöhung bei seiner Einstufung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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