Die Magnificent 7 galten lange als unschlagbar. Doch Apollo warnt: Hohe KI-Investitionen drücken den freien Cashflow, während der Gewinnvorsprung zum Markt schrumpft. Der jahrelang starke Handel mit den sogenannte Magnificent 7 bekommt Risse. Das berichtet Seeking Alpha unter Berufung auf Apollo Global Management. Anleger achten demnach wieder stärker auf Qualität und freien Cashflow. Torsten Slok, Chefökonom von Apollo, sieht eine schrittweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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