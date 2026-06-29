Ein neues Teleskop liefert bislang unerreichte Einblicke in unsere Heimatgalaxie. Die gigantische Datenmenge offenbart Details, die selbst etablierte Observatorien vor Herausforderungen stellen würden. Die Jagd nach neuen Welten erreicht damit eine neue Stufe. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat ein beeindruckendes neues Bild der Milchstraße veröffentlicht. Das Weltraumteleskop Euclid richtete seine Instrumente auf den sogenannten galaktischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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