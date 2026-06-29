In der digitalen Archivierung von Forschungstexten lauern Tücken, die mitunter groteske Züge annehmen. Ein aktueller Fall zeigt sehr deutlich, was passiert, wenn automatisierte Kontrollsysteme ohne menschliche Aufsicht historische Dokumente bewerten. Der Verlag Springer Nature hat zwei historische Fachartikel des Physik-Nobelpreisträgers Max Planck aus dem eigenen Bestand nachträglich zurückgezogen. Die beiden in den frühen 1940er Jahren erschienenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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