Nutzer:innen berichten, dass der Chatbot während der Sitzung immer wieder "Gute Nacht" sagt - teilweise mitten am Tag. Expert:innen finden unterschiedliche Erklärungsansätze für dieses seltsame Verhalten. Anthropics Chatbot Claude zeigt ein seltsames Verhalten: Wie Fortune berichtet, soll er Nutzer:innen offenbar immer wieder mitten in einer Sitzung dazu auffordern, schlafen zu gehen, und wiederhole diese Aufforderung oft auch mehrfach. Im Internet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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