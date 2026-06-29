Die Gerresheimer Aktie steht nach neuen Prognosen deutlich unter Druck. Der Verpackungsspezialist für Pharma und Healthcare stellt Anleger auf schwächere Erlöse, geringere Margen und einen negativen Free Cashflow ein. Besonders der geplante Verkauf der US Tochter Centor und die Refinanzierung rücken nun in den Mittelpunkt.Prognose wird vorsichtiger Gerresheimer erwartet für das Geschäftsjahr 2026 nun Umsatzerlöse in der unteren Hälfte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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