Der DAX ist mit einem leichten Minus in die neue Handelswoche gestartet. Der Leitindex schloss bei 24.626,89 Punkten und damit 0,18 Prozent unter dem Freitagsschlusskurs. Neben Schlusslicht Heidelberg Materials präsentierten sich vor allem die Titel aus der Automobil-Branche schwach.Ein Unsicherheitsfaktor bleibt der Nahost-Krieg. US-Angaben zufolge wollen die Vereinigten Staaten und der Iran ihre wechselseitigen Angriffe im Konflikt um die Straße von Hormus vorerst aussetzen und die Verhandlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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