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29.06.2026 19:03 Uhr
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MÄRKTE USA/Fest - Alphabet zum Debüt im Dow-Jones-Index sehr fest

DJ MÄRKTE USA/Fest - Alphabet zum Debüt im Dow-Jones-Index sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Mit den Kursen an der Wall Street geht es am Montag deutlicher nach oben. Insbesondere Technologieaktien sind gesucht. Der Dow-Jones-Index verbessert sich zur Mittagszeit in New York um 0,5 Prozent, der breite S&P-500-Index kommt um 0,9 Prozent voran. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes legen mit bis zu 1,6 Prozent deutlich stärker zu.

Stützend wirkt die Entwicklung im Nahen Osten. Die USA und der Iran haben eine Einstellung über das Wochenende wieder einmal aufgeflammter Gefechte um die Straße von Hormus vereinbart und wollen die Friedensgespräche wieder aufnehmen. Zudem bestätigten Regierungsvertreter an den Gesprächen beteiligter Länder, dass ein mögliches Gipfeltreffen zur Beilegung des Konflikts und zu einer Einigung über das iranische Atomprogramms bereits am Dienstag stattfinden könnte.

Konjunkturseitig ist die Agenda zum Wochenbeginn leer. Mutmaßlicher Höhepunkt in der Woche dürfte wegen eines Feiertags ausnahmsweise bereits am Donnerstag der US-Arbeitsmarktbericht für Juni werden.

Die Ölpreise zeigen sich mit Aufschlägen, sie liegen aber weiter nahe an ihrem Niveau von vor Beginn des Krieges. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt um 1,5 Prozent auf 73,09 Dollar. "Die Ölpreise dürften weiterhin unter Abwärtsdruck bleiben, weil die geopolitische Risikoprämie weiter abgebaut wird und sich das regionale Angebot erholt", so Marktkennerin Soojin Kim von MUFG.

Die Renditen der US-Staatsanleihen zeigen sich wenig verändert, im Zehnjahresbereich geht es nach dem jüngsten deutlichen Rückgang um 1 Basispunkt auf 4,38 Prozent nach oben. Der US-Dollar gibt leicht nach, der Euro steigt auf 1,1425 Dollar. Der Goldpreis gibt seine Gewinne vom Freitag wieder vollständig ab. Die Feinunze fällt um 62 Dollar auf 4.026. Der Markt spiele nachlassende Inflationserwartungen, heißt es mit Blick auf die Beruhigung bei den Ölpreisen. "Gold dürfte unter Druck bleiben, weil die geopolitischen Risikoprämien weiter abnehmen und die Erwartungen auf eine geringere energiebedingte Inflation steigen", erklärt Kim.

Die Stimmung im Technologiebereich wird aufgehellt durch die beiden südkoreanischen Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix, die umfangreiche neue Investitionen in den Bau von Chip-Produktionsanlagen angekündigt haben. Palantir Technologies gewinnen 2,5 Prozent, nachdem die Aktie des Datenanalyseunternehmens zuletzt eine mehrtägige Verlustserie erlitten hatte, ausgelöst durch Sorgen über die Nachhaltigkeit der KI-Rally. AMD, Broadcom, Intel, Marvell und Nvidia gewinnen bis zu 1,6 Prozent, Micron geben aber um rund 2 Prozent nach.

Der Kurs des Börsenneulings SpaceX steigt um 2,4 Prozent aufwärts. Die Aktie wird auf Basis eines neu eingeführten Schnellverfahrens nun auch in den Nasdaq-100-Index aufgenommen, und zwar am 7. Juli. In den breiteren Nasdaq-Composite war das Papier bereits mit dem Börsengang gekommen. Bereits am 6. Juli wird SpaceX auch in den Index Russell-1000 aufgenommen. Bis zur nächsten regulären Index-Überprüfung wird der Nasdaq-100-Index nun 101 Werte enthalten, wie der Indexbetreiber mitteilte.

Eine Änderung gibt es im Dow-Jones-Index. Neu aufgenommen wurden am Berichtstag Alphabet, ihren Platz räumen mussten Verizon. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet verteuert sich um 4,5 Prozent. Verizon geben dagegen um 6,8 Prozent nach. Dafür dürfte aber mit verantwortlich sein, dass die britische BT ein Joint Venture mit Verizon gründet. Verizon erwartet daraus im zweiten Quartal einen Verlust von bis zu 800 Millionen Dollar.

Comcast springen um 7,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen will sich in zwei Teile aufspalten - in ein Medien- und ein Technologiegeschäft. Geplant ist dazu eine steuerfreie Abspaltung von NBCUniversal und Sky. Das Vorhaben würde zu zwei börsennotierten Unternehmen führen. Die Abspaltung soll innerhalb des nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Das US-Raumfahrtunternehmen Rocket Lab hat die Übernahme des US-Satellitenunternehmens Iridium Communications für 8 Milliarden US-Dollar vereinbart, worauf der Kurs um gut 12 Prozent abhebt. Rocket Lab legt für Iridium 54 Dollar pro Aktie in bar und Aktien auf den Tisch. Der Preis entspricht einem Aufschlag von 24 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Iridium-Aktie am Freitag. Iridium gewinnen rund 23 Prozent auf 53,40 Dollar. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA     52.117,95  +0,5  +241,84    51.876,11 
S&P-500    7.417,45  +0,9   +63,43    7.354,02 
NASDAQ Comp  25.667,99  +1,5  +370,37    25.297,62 
NASDAQ 100  29.590,23  +1,6  +471,99    29.118,24 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre      4,12 +0,03    4,12      4,09 
5 Jahre      4,15 +0,02    4,16      4,13 
10 Jahre      4,38 +0,01    4,39      4,37 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag  Fr, 17:20 Uhr 
EUR/USD     1,1425  +0,4   0,0042     1,1383      1,1402 
EUR/JPY     185,03  +0,5   0,9200     184,11     184,3500 
EUR/CHF     0,9231  +0,1   0,0013     0,9217      0,9217 
EUR/GBP     0,8618  -0,1  -0,0007     0,8625      0,8630 
USD/JPY     161,93  +0,1   0,2000     161,73     161,6700 
GBP/USD     1,3254  +0,4   0,0053     1,3201      1,3209 
USD/CNY     6,7936  -0,1  -0,0044     6,7980      6,7980 
USD/CNH      6,799  -0,1  -0,0058     6,8048      6,8015 
AUS/USD     0,6884  -0,2  -0,0013     0,6897      0,6903 
Bitcoin/USD  59.694,10  +0,2   116,28    59.577,82    59.883,66 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     70,77  +2,2    1,54      69,23 
Brent/ICE     73,09  +1,5    1,10      71,99 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.026,09  -1,5   -62,14    4.088,23 
Silber      58,07  -1,8   -1,09      59,16 
Platin     1.579,34  -2,2   -34,95    1.614,29 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

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June 29, 2026 12:31 ET (16:31 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
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