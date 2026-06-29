© Foto: picture alliance / abaca | Khademian FarzanehWährend die Wall Street eine Talfahrt des Euro prognostiziert, halten europäische Schwergewichte wie die Deutsche Bank an der Rückkehr der Gemeinschaftswährung fest. Nur warum?Der Devisenmarkt erlebt derzeit eine tiefe Spaltung zwischen den wichtigsten Finanzzentren der Welt. Auf der einen Seite steht die US-amerikanische Wall Street, die in einer koordinierten Welle ihre Prognosen für die Entwicklung des Euro zum US-Dollar zusammengestrichen hat. Auf der anderen Seite formiert sich in Europa eine Front von Analysten - angeführt von Devisenchefs wie George Saravelos von der Deutschen Bank -, die sich weigern, den Euro abzuschreiben. Der aktuelle Trend an den US-Märkten ist eindeutig: Die …
Enthaltene Werte: EU0009652XXX,XD0009982XXXDen vollständigen Artikel lesen
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