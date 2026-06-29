Bitcoin notiert am Montag weiterhin unter der psychologisch wichtigen Marke von 60.000 Dollar und droht sogar auf ein neues Jahrestief zu fallen. Dennoch geht es für die Papiere des Treasury-Unternehmens Strategy rund fünf Prozent nach oben, nachdem der Konzern eine neue Marschroute bekanntgegeben hat.• Strategy-Aktie klettert rund fünf Prozent - trotz schwächelndem Bitcoin nahe dem Jahrestief• Saylor-Konzern kündigt gleich zwei milliardenschwere Rückkaufprogramme an• Die geplante Finanzierung über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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