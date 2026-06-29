Der in Saarbrücken ansässige Experte für Compliance-Software wird Teil von Banyans festem Standort für Branchen-Software

Banyan Software, ein Unternehmen, das erfolgreiche Softwareunternehmen erwirbt und langfristig betreibt, freut sich, die Übernahme von tec4U-Solutions bekannt zu geben, einem Anbieter von Software und Datendiensten im Bereich Material-Compliance für Hersteller, Einzelhändler und Produktimporteure.

tec4U-Solutions wurde 2013 in Saarbrücken gegründet und hat in mehr als einem Jahrzehnt eine der vertrauenswürdigsten Compliance-Plattformen für die Kommunikation und Verwaltung von Produktdaten aufgebaut: DataCross. Diese leistungsstarke Datenaustauschplattform unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung weltweiter ESG- und Material-Compliance-Vorschriften wie REACH, PFAS, Konfliktmineralien, PPWR, EUDR, Ökodesign und CO2-Bilanzierung und ist fest in die Arbeitsabläufe mittelständischer Hersteller sowie in Unternehmensstrukturen im gesamten DACH-Raum integriert. Damit ist tec4U-Solutions für seine Kunden ein unverzichtbarer Compliance-Partner, um Produktsicherheit, Nachhaltigkeit und Marktfähigkeit ihrer Produkte zu gewährleisten.

Während tec4U-Solutions ein neues Kapitel aufschlägt, legt die Unternehmensführung weiterhin den Schwerpunkt auf Wachstum, Produktqualität und ein anhaltendes Engagement für Kunden und Mitarbeiter. Die Suche nach einem Partner, der die Werte von tec4U achtet und gleichzeitig die nächste Wachstumsphase des Unternehmens unterstützt einschließlich Investitionen in KI und Markteinführung -, war ausschlaggebend für die Entscheidung für eine Partnerschaft mit Banyan.

"Wir sind stolz auf das, was wir aufgebaut haben, und auf das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen. Dieser Schritt ermöglicht es uns, auf diesem Fundament gemeinsam mit einem Partner aufzubauen, der unsere langfristige Vision teilt. Mit Banyan erhalten wir die Unterstützung, um unsere Technologie, unsere Softwareprodukte und unsere maßgeschneiderten Dienstleistungen auf die nächste Stufe zu heben was unerlässlich ist, da die regulatorischen Anforderungen sowie die Kommunikationsanforderungen an Unternehmen weiterhin dynamisch zunehmen."

Stefan Nieser Gründer und CEO von tec4U-Solutions

tec4U wird weiterhin eigenständig von Saarbrücken aus operieren, wobei die Unternehmensführung, das Team und die strategische Ausrichtung unverändert bleiben. Die starke Kundenorientierung und die renommierte Servicequalität von tec4U werden ebenso beibehalten wie die herausragende Qualität der Software und der damit verbundenen Dienstleistungen. Die Rolle von Banyan besteht darin, langfristige Stabilität, operative Unterstützung und Kapital bereitzustellen, um die kontinuierliche innovative Produktentwicklung und Marktexpansion voranzutreiben.

"tec4U ist genau die Art von spezialisiertem Softwareunternehmen, mit dem wir gerne und stolz zusammenarbeiten. Es verfügt über ein hochqualifiziertes Team und verfolgt einen durchdachten, langfristigen Ansatz zur Schaffung von Kundennutzen. Das Team hat eine Compliance-Plattform entwickelt, die messbare Ergebnisse für Hersteller und über 65.000 Zulieferer liefert, die sich in einem komplexen und sich ständig erweiternden regulatorischen Umfeld zurechtfinden müssen. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit tec4U, um dessen Position als vertrauenswürdiger Compliance-Partner in ganz Europa weiter zu stärken."

Kay-Ingo Greve Operating Partner bei Banyan Software

Über tec4U-Solutions

Die 2013 gegründete tec4U-Solutions GmbH entwickelt Compliance-Software und Datendienste, die mittelständische Hersteller und Großunternehmen dabei unterstützen, weltweite ESG- und Material-Compliance-Vorschriften einzuhalten. Die DataCross-Plattform dient als zentrale Datenquelle für Produkt- und Lieferantendaten und wird durch verwaltete Datendienste, ERP-Schnittstellen, Beratung sowie eine zertifizierte Akademie unterstützt. 2025 wurde tec4U-Solutions im TOP100-Wettbewerb als "Top Innovator" ausgezeichnet und 2026 von DISQ Trust als "Service Champion" gewürdigt. Weitere Informationen finden Sie unter tec4u-solutions.com

Über Banyan Software

Banyan Software ist der ideale dauerhafte Standort für Softwareunternehmen, die spezialisierte Branchen, deren Mitarbeiter und deren Kunden bedienen. Mit einem "Buy-Grow-and-Hold-for-Life"-Ansatz und einer dauerhaften Kapitalbasis erwirbt und baut Banyan weltweit Unternehmen auf, wobei das Vermächtnis der Gründer gewürdigt wird und die Portfoliounternehmen durch gemeinsames KI-Know-how und operative Disziplin bei der Modernisierung unterstützt werden. Banyan wurde 2016 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Atlanta und betreibt mehr als 120 Portfoliounternehmen in Nord- und Südamerika, Großbritannien, der EU und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen wurde fünf Jahre in Folge in die Inc. 5000-Liste aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter banyansoftware.com.

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