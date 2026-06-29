BÖRSE HEUTE: Wall Street steigt nach Iran-Hoffnung (29.06.2026)

Die Börse heute wird vor allem von geopolitischen Entwicklungen und der Hoffnung auf eine weitere Entspannung im Nahen Osten bestimmt. Nach den Spannungen rund um die Straße von Hormus sorgten Signale einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran für eine deutliche Erholung an den Aktienmärkten. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Anleger bereits auf die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten sowie den Auftritt von Fed-Chef Kevin Warsh beim EZB-Forum in Sintra.

Auch an der Börse aktuell bleibt die Stimmung jedoch fragil. Während Technologieaktien in den USA zulegen konnten, bleiben Rohstoffe, Währungen und die weitere Entwicklung im Nahen Osten die entscheidenden Kurstreiber der kommenden Tage.

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