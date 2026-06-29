© Foto: CFOTO - CFOTOEs ist einer der bedeutsamsten Umbauten der chinesischen Geldpolitik seit Jahrzehnten: Die Zentralbank PBOC führt Übernacht-Repos ein und modernisiert seine Finanzarchitektur nach westlichem Vorbild.Die chinesische Zentralbank hat am Montag erstmals Übernacht-Reverse-Repo-Operationen am offenen Markt durchgeführt und damit ihr geldpolitisches Instrumentarium erweitert. Die People's Bank of China (PBOC) stellte Finanzinstituten dabei 300 Milliarden Yuan (rund 44 Milliarden US-Dollar) zur Verfügung. Dabei parken Banken und Geldmarktfonds überschüssiges Bargeld für genau eine Nacht bei der Zentralbank und erhalten dafür Staatsanleihen als Sicherheit. Am nächsten Morgen wird das Geschäft …
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