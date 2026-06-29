© Foto: Liang Xu - picture alliance / Xinhua News AgencyWährend alle auf Chips schauen, verdienen chinesische Zulieferer am KI-Boom mit. Ihre Produkte sind für US-Datenzentren oft unverzichtbar.Der weltweite Wettlauf um Künstliche Intelligenz richtet den Blick meist auf Hochleistungschips. Doch laut einer Analyse von 22V Research profitieren zahlreiche chinesische Unternehmen von einem weit weniger beachteten Teil der Wertschöpfungskette: den Komponenten, ohne die moderne Datenzentren nicht funktionieren würden. "Die Vereinigten Staaten beziehen fast 30 Prozent ihrer Importe von KI-bezogenen Produkten von chinesischen Unternehmen", heißt es in einer Analyse von Michael Hirson und Houze Song vom 21. Juni, die CNBC einsehen konnte. Die Studie …
Enthaltene Werte: CNE000000XXX,CNM000000XXX,US4380908057,CNE100006WS8,CNE100007JY1Den vollständigen Artikel lesen
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