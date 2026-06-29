Tencent setzt beim Ausbau seiner KI- und Server-Infrastruktur künftig verstärkt auf heimische Speicherchips. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, hat der Konzern mit dem Speicherchip-Hersteller ChangXin Memory Technologies (CXMT) einen langfristigen Liefervertrag in Milliardenhöhe abgeschlossen.• Tencent setzt beim KI-Ausbau künftig verstärkt auf heimische Speicherchips• Milliardenschwerer Liefervertrag mit Chinas viertgrößtem DRAM-Hersteller CXMT• Dahinter steckt ein klares Ziel der chinesischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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