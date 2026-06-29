© Foto: CNP/AdMedia - CNP/AdMediaUS-Präsident Donald Trump kaufte Aktien von Axon Enterprise: Daran ist nichts verdächtiges. Zwei Wochen später jedoch winkt dem Unternehmen ein fetter Regierungsauftrag.Der US-Präsident erwarb Aktien von Axon im Wert von bis zu 5 Millionen US-Dollar, nur zwei Wochen bevor die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) einen Fünfjahresvertrag über 220 Millionen US-Dollar ausschrieb. Nun kommt der Clou: Experten erklärten gegenüber CNBC, dass die Ausschreibung offenbar auf die Waffen des Unternehmens zugeschnitten gewesen sei. Laut den im Mai veröffentlichten Finanzoffenlegungen kaufte Trump am 10. Februar Axon-Aktien im Wert zwischen 1 und 5 Millionen US-Dollar. Am 24. Februar veröffentlichte …
Enthaltene Werte: US05464C1018Den vollständigen Artikel lesen
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