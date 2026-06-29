Die Ausstellung

From These Lands beleuchtet anhand von physischen Exponaten und digitalen Karten die Verbindungen zwischen Menschen, Orten und der Natur

Esri ist der Hauptsponsor der Smithsonian-Ausstellung From These Lands und hat mithilfe von ArcGIS Karten sowie eine digitale Begleitplattform entwickelt, um das Besuchererlebnis über die Grenzen des Museums hinaus zu erweitern.

und hat mithilfe von ArcGIS Karten sowie eine digitale Begleitplattform entwickelt, um das Besuchererlebnis über die Grenzen des Museums hinaus zu erweitern. Die Ausstellung umfasst mehr als 600 Exponate und Kulturgüter aus allen 50 Bundesstaaten, Washington, D.C. und den US-Territorien, die aus der Sammlung des Smithsonian National Museum of Natural History mit über 148 Millionen Objekten stammen.

Die Ausstellung befasst sich mit den Themen Verbundenheit, Vielfalt und Entdeckung und geht der Frage nach, wie Landschaften, Ökosysteme und kulturelle Traditionen sich über Regionen und Epochen hinweg gegenseitig prägen.

Mit Hilfe animierter Kartendarstellungen können Besucher die Topografie, Biome, Geologie, Migrationsmuster und Wassereinzugsgebiete erkunden und so Zusammenhänge auf dem gesamten Kontinent nachvollziehen.

ArcGIS StoryMaps verwandelt die physische Ausstellung in eine zugängliche digitale Erzählung, wodurch sie Pädagogen, Schülern und einem weltweiten Publikum zugänglich gemacht wird.

Esri, der Weltmarktführer im Bereich Location Intelligence, ist Sponsor der neuen Ausstellung From These Lands: Sharing Our Natural and Cultural Heritage im National Museum of Natural History des Smithsonian, die Exponate aus allen 50 Bundesstaaten präsentiert und die tiefen Verbindungen zwischen Menschen, Orten und der Natur beleuchtet, die die Nation vereinen.

Die Ausstellung, die am 18. Juni dieses Jahres eröffnet wurde und bis 2029 läuft, umfasst mehr als 600 Exponate und kulturelle Artefakte aus den gesamten Vereinigten Staaten, aus Washington, D.C., sowie aus den fünf Territorien, in denen Menschen zu Hause sind. Anahand von Stücken auf der eigenen Sammlung des Museums zeigt From These Lands, wie sich natürliche Systeme, kulturelle Traditionen und Geografie gegenseitig beeinflussen.

Die Ausstellung erzählt Geschichten, die sich über Millionen von Jahren erstrecken angefangen bei Fossilien längst vergangener Zeiten und geologischen Formationen bis hin zu kulturellen Artefakten und wissenschaftlichen Durchbrüchen und lädt die Besucher dazu ein, ihr eigenes Gefühl der Zugehörigkeit zu reflektieren. Durch die Kombination von Naturproben mit kulturellen Objekten verdeutlicht From These Lands, wie menschliche Kulturen einerseits von der Natur geprägt werden, diese aber andererseits auch aktiv mitgestalten.

Die Technologie von Esri spielt eine zentrale Rolle dabei, diese Themen zum Leben zu erwecken. Die Besucher können mithilfe animierter Karten in der Galerie Nordamerika aus geografischen Perspektiven wie Topografie, Biome, Geologie, Migrationsrouten und Wassereinzugsgebieten erkunden, wodurch Muster und Verbindungen zwischen den Landschaften aufgedeckt werden.

Das Smithsonian hat gemeinsam mit Esri eine Begleitgeschichte erarbeitet, die aus der neuen Ausstellung ein dynamisches digitales Erlebnis macht. Die ArcGIS StoryMaps-Geschichte kombiniert Karten, Multimedia-Inhalte und narrative Elemente, um Objekte und Geschichten von verschiedenen Standorten miteinander zu verbinden, und macht die Ausstellung so zu einer lebendigen, interaktiven Ressource, auf die von überall aus zugegriffen werden kann.

"Es ist uns eine Ehre, diesen Beitrag zu einer so bereichernden Ausstellung im Smithsonian leisten zu dürfen, die die Naturgeschichte unseres Landes vermittelt", so Jack Dangermond, President von Esri. "Das immersive Erlebnis der Ausstellungsstücke und animierten Karten des Museums macht deutlich, wie unsere gemeinsame Geografie uns selbst über große Entfernungen und Grenzen hinweg verbindet."

Besucher können die Ausstellung From These Lands: Sharing Our Natural and Cultural Heritage im National Museum of Natural History des Smithsonian in Washington, D.C., erleben und die Geschichte online erkunden.

Über Esri

Esri, der weltweit führende Anbieter von Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortinformationen und Kartierung, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet. Die Software des Unternehmens wird von Hunderttausenden von Organisationen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Fortune 500-Unternehmen, staatliche Stellen, gemeinnützige Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

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