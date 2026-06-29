Es bleibt ein Kampf zwischen Bullen und Bären. Dennoch ist bei Ethereum die erhöhte Nachfrage rund um die Unterstützung von 1.543 US$ inzwischen mehr als offensichtlich. Zum Wochenstart legt ETH/USD um +4,71% zu und verteidigt damit erneut eine zentrale Zone. Nach der letzten Analyse auf Wochenbasis lohnt nun der Blick in den Tageschart. Stabilisierung nimmt Kontur an In der letzten Analyse stand bereits die Frage im Fokus, ob Ethereum im Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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