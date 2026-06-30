Medisca gab heute bekannt, dass Gründer und Vorstandsvorsitzender Antonio Dos Santos wieder die Position des Chief Executive Officer (CEO) übernimmt, während das Unternehmen in eine neue Wachstumsphase eintritt.

Seit mehr als 35 Jahren hat Dos Santos dazu beigetragen, Medisca zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der pharmazeutischen Compounding-Lösungen zu entwickeln. Als Chief Executive Officer wird er die langfristige Strategie des Unternehmens leiten, wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau der globalen Präsenz von Medisca, Investitionen in neue Wachstumsbereiche, der Stärkung strategischer Partnerschaften sowie der weiteren Weiterentwicklung der Produkte, Dienstleistungen, Schulungsangebote und Fachkompetenzen liegt, auf die Fachkräfte im Gesundheitswesen täglich vertrauen.

"Als ich Medisca gründete, war es meine Vision, den Standard in der pharmazeutischen Compounding-Branche anzuheben, indem ich pharmazeutische Qualität in die Branche einführte und Fachkräften im Gesundheitswesen Zugang zu den Produkten, dem Wissen und den Innovationen verschaffte, die sie für eine bessere Patientenversorgung benötigten", sagte Antonio Dos Santos, Gründer und Chief Executive Officer von Medisca. "Dieses Ziel leitet uns auch weiterhin. Zu Beginn dieses neuen Kapitels werden wir weiterhin in unsere Mitarbeiter, unsere Partnerschaften und die Innovationen investieren, die die Zukunft von Medisca und der pharmazeutischen Compounding-Branche mitgestalten werden."

Gemeinsam mit der stellvertretenden Vorsitzenden Maria Zaccardo und der Führungsspitze von Medisca wird Dos Santos die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiterhin leiten, während Medisca seine globale Expansion fortsetzt und in sein langfristiges Wachstum investiert.

"Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Medisca gewachsen, indem es seinem Leitbild treu geblieben ist und sich gleichzeitig kontinuierlich an die Bedürfnisse der Fachkräfte im Gesundheitswesen angepasst hat", sagte Maria Zaccardo, stellvertretende Vorsitzende von Medisca. "Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unsere Kunden zu unterstützen, in unsere Mitarbeiter zu investieren und Medisca für die Zukunft weiter zu stärken."

Im Rahmen dieses Führungswechsels ist Sanjay Goorachurn von seiner Position als Chief Executive Officer zurückgetreten. Medisca dankt Sanjay für sein Engagement und seine Beiträge zum Unternehmen und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg.

Während Medisca weltweit weiter wächst, setzt sich das Unternehmen weiterhin dafür ein, personalisiertes Wohlbefinden für alle zu fördern, indem es die Produkte, Technologien, Schulungsangebote und das Fachwissen erweitert, die Fachkräften im Gesundheitswesen helfen, weltweit eine bessere Patientenversorgung zu gewährleisten.

Über Medisca

Medisca wurde 1989 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für personalisierte Medizin und die pharmazeutische Lieferkette. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio von über 2.000 Produkten, ergänzt durch eine Bibliothek mit mehr als 10.000 firmeneigenen und maßgeschneiderten Arzneimittelrezepturen sowie Fachwissen und Dienstleistungen in den Bereichen Arzneimittelherstellung, medizinische Fortbildung und analytische Tests. Medisca bietet maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Gesundheitsbereiche in zahlreichen Märkten weltweit und schließt damit Lücken im Gesundheitswesen, um personalisierte Gesundheitsversorgung für alle zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.Medisca.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und YouTube

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260629312217/de/

Contacts:

Medisca Communications

communications@medisca.com

1-800-665-6334