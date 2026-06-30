Leipzig (ots) -Die Goldene Henne 2026 begrüßt ihren ersten musikalischen Top-Act: Die britische Erfolgsband Take That wird am 4. September 2026 live in Leipzig zur Verleihung der Goldenen Henne in den Hallen der Neuen Messe Leipzig auftreten. Gemeinsam mit MDR JUMP holt der MDR die Pop-Ikonen auf die Bühne von Deutschlands größtem Publikumspreis.Die Goldene Henne wird gemeinsam von der Zeitschrift SuperIllu und dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) veranstaltet. Der MDR produziert die Gala in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und dem Norddeutschen Rundfunk (NDR).Mit Welthits wie Back for Good, Patience oder Rule the World zählen Take That zu den erfolgreichsten Popbands Europas. Millionen verkaufte Alben, ausgebuchte Tourneen und eine jahrzehntelange Karriere machen den Auftritt der Band bei der Goldenen Henne zu einem der musikalischen Höhepunkte des Jahres.Neben dem internationalen Star-Aufgebot stehen bei der Goldenen Henne auch 2026 wieder die beliebtesten Persönlichkeiten Deutschlands im Mittelpunkt. Am 4. September werden in Leipzig Auszeichnungen in den Kategorien Entertainment, Film und Fernsehen, Musik und Sport verliehen. Über die Gewinnerinnen und Gewinner entscheidet traditionell das Publikum gemeinsam mit den Leserinnen und Lesern der SuperIllu.Seit 1995 verleihen die SuperIllu und der MDR die Goldene Henne in Erinnerung an die große Entertainerin Helga Hahnemann.2025 schrieb die Gala Fernsehgeschichte: Erstmals wurde die Goldene Henne bundesweit live im Ersten ausgestrahlt. Damit setzte der MDR ein starkes Zeichen für große Samstagabend-Unterhaltung aus dem Osten für das gesamte Land. Tickets für die Goldene Henne 2026 sind weiterhin erhältlich. Zu sehen ist die Show außerdem live in der ARD Mediathek und im Ersten.Plus: Tickets für Take That bei der Goldenen Henne, gibt es in der kommenden Woche in der MDR JUMP Guten Morgen Familie zu gewinnen.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6304794