The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2026
ISIN Name
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2113
DE000NLB4XXX NORDLB 24/26
EU000A4EDXXX EU 25-03.07.26
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA04B/25
XS1851278XXX BP CAP.MKTS 18/26 MTN
FR0013505XXX AEROP.PARIS 20/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2026
ISIN Name
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2113
DE000NLB4XXX NORDLB 24/26
EU000A4EDXXX EU 25-03.07.26
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA04B/25
XS1851278XXX BP CAP.MKTS 18/26 MTN
FR0013505XXX AEROP.PARIS 20/26
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