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Kontron AIS erhält großen Software-Auftrag zur Bahnhofsmodernisierung in Belgien



30.06.2026 / 07:00 CET/CEST

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Linz, 30. Juni 2026 - Kontron , ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, hat mit seiner Software-Tochtergesellschaft Kontron AIS im Rahmen eines Konsortiums mit dem belgischen Unternehmen Cegelec Infra Technics s.a./n.v. den Zuschlag für ein bedeutendes Infrastrukturprojekt in Belgien erhalten. Das Projekt umfasst die Bahnhofsmodernisierung zentraler Steuerungskomponenten in Antwerpen. Das Auftragsvolumen für Kontron AIS liegt im zweistelligen Millionenbereich. Der Zuschlag erfolgte im Rahmen einer internationalen Ausschreibung, bei der sich die auf industrielle Softwarelösungen spezialisierte Kontron AIS in einem Konsortium mit dem belgischen Unternehmen Cegelec Infra Technics erfolgreich gegen mehrere Anbieter durchsetzen konnte. Antwerpen-Nord ist der zweitgrößte Rangierbahnhof Europas und damit ein zentrales Drehkreuz im europäischen Schienengüterverkehr. Die direkte Anbindung an den Hafen Antwerpen macht ihn zu einem der wichtigsten Umschlagplätze für den internationalen Warentransport. Auftraggeber ist der belgische Infrastrukturbetreiber Infrabel nv. Im Mittelpunkt des Projekts steht die Erneuerung der Steuerungs- und Automatisierungstechnik für die automatische Zugbildung. Bestehende Systeme werden durch eine moderne, zukunftsfähige Lösung mit langfristig gesicherter Ersatzteilversorgung ersetzt. Die Kontron AIS, Teil der Software-Division von Kontron, erneuert im Zuge dessen die komplette Laufweg- und Bremsensteuerung sowie die Ansteuerung der Rangierloks mit Fernsteuerung. Betriebssicherheit und Systemverfügbarkeit stehen bei dieser Software-Entwicklung an erster Stelle. Zum Einsatz kommt die Softwarelösung YardLynx von Kontron AIS - eine flexibel einsetzbare, modulare Steuerungslösung, die auf verschiedenste Anforderungen und Szenarien in Zugbildungsanlagen ausgelegt ist. Die Modernisierung umfasst die Teilanlagen B2 und C2 mit insgesamt 96 Richtungsgleisen. Die Projektumsetzung ist bis Ende 2028 geplant. Michael Jacob, Geschäftsführer von Kontron AIS aus der Software-Division von Kontron, erklärt: "Der Auftrag in Antwerpen ist ein Meilenstein für unser Unternehmen. Er zeigt, dass wir im internationalen Wettbewerb mit unserem Software-Gesamtangebot überzeugen können und als verlässlicher Technologiepartner für komplexe Infrastrukturprojekte wahrgenommen werden." Mit dem Projekt baut die Kontron AIS ihr Geschäftsfeld im internationalen Bahninfrastrukturmarkt im Software-Bereich gezielt weiter aus. Für die Kontron AG bestätigt der Auftrag die wachsende Relevanz sicherer und zuverlässig betreibbarer Digitalisierungslösungen im Bereich öffentlicher Verkehrssysteme. Weitere Informationen: Ein druckbares Bild ist hier verfügbar: https://cloud.profil-pr.com/index.php/s/oCipCK8N5L9c7ba Weitere Informationen zu YardLynx:

https://kontron-ais.com/produkte/automatisierung-der-bahninfrastruktur/yardlynx Folgen Sie Kontron: Kontron auf LinkedIn

Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt weltweit rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 20 Ländern. Folgen Sie Kontron AIS: Kontron AIS auf LinkedIn Über Kontron AIS Die Kontron AIS GmbH setzt seit über 30 Jahren den Benchmark in industrieller Softwareentwicklung. Ein erfahrenes Team von mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht für bewährte Softwareprodukte und maßgeschneiderte Digitalisierungslösungen. Damit gehen Maschinen- und Anlagenbauer sowie Fabrikbetreiber neue Wege in der Automatisierung und sichern sich langfristig Wettbewerbsvorteile. Gemeinsam mit den Kunden implementiert Kontron AIS weltweit intelligente Digitalisierungsstrategien für die smarte Fertigung von morgen. Als Tochterunternehmen der Kontron AG bietet Kontron AIS ganzheitliche IoT-Lösungen aus einer Hand - von Hardware bis Software. Durch unser globales Netzwerk stellen wir lückenlose Projektbetreuung, Service und weltweiten Support sicher. Weitere Informationen: https://kontron-ais.com Medienkontakte

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