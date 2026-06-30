© Foto: Daniel Kalker - dpaLoop Capital hat sich die Anteile von Apple genauer angeschaut: Trotz Preiserhöhungen des iPhone-Herstellers bekräftigen die Analysten ihre Kaufempfehlung.Hintergrund: Pläne des Konzerns, künftig Speicherchips aus China in seinen Geräten einzusetzen. "Im Anschluss an unsere bisherigen Hinweise darauf, dass Apple aus verschiedenen Gründen verstärkt den Einsatz lokaler Komponenten aus China prüft, passt die jüngste Meldung, wonach Apple bei der US-Regierung auf eine Genehmigung zum Bezug von DRAM-Speicherchips des chinesischen Herstellers ChangXin Memory Technologies (CXMT) drängt, exakt zu den Ergebnissen unserer laufenden Recherchen", schrieben die Analysten von Loop Capital am Montag in …
Enthaltene Werte: US0378331005Den vollständigen Artikel lesen
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