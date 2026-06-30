© Foto: SOPA Images - Sipa USADie Aktie von AeroVironment schießt nachbörslich 20 Prozent hoch: Gewinn, Umsatz und Drohnen-Backlog überraschen. Doch ausgerechnet der Ausblick liefert einen Haken.AeroVironment meldete für das vierte Geschäftsquartal einen Gewinn von 1,84 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut LSEG nur mit 1,46 US-Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz lag das Unternehmen mit 642 Millionen US-Dollar deutlich vorn. Erwartet wurden lediglich 559 Millionen US-Dollar. Besonders stark lief das Geschäft mit autonomen Systemen. Hier erzielte AeroVironment einen Umsatz von 492 Millionen US-Dollar und lag damit deutlich über der StreetAccount-Schätzung von 402 Millionen US-Dollar. Für Anleger noch spannender: Der …
Enthaltene Werte: US0080731088Den vollständigen Artikel lesen
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