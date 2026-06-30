Hannover (ots) -Aktiv bleiben, sich engagieren, anderen Chancen eröffnen: Für Dr. Marta Binder gehört das Radfahren längst zum Lebensmodell. Die pensionierte Kinderärztin ist in diesem Jahr 80 geworden und hat auf ihrem Tacho inzwischen weit über 50.000 Radkilometer für den guten Zweck gesammelt. Auch 2026 fördert Linexo by Wertgarantie ihr Engagement mit einer Spende an die Hilfsorganisation Opportunity International Deutschland. Beim jährlichen Tourenstopp in Hannover erlebte Marta zudem eine Überraschung: Zusätzlich zur Spende unterstützt Linexo Marta beim Kauf eines neuen, leichten Bikes. Damit soll sie auch in Zukunft sicher und komfortabel unterwegs sein.Seit 2013 radelt Marta quer durch Deutschland und in Europa. Für jeden Radkilometer sammelt sie Spenden für Mikroschulen in Ghana, die Kindern den Zugang zu Bildung erleichtern. Familie, Freundeskreis, Unternehmen und langjährige Partner wie die Wertgarantie Group unterstützen sie dabei. Der Versicherer und Fahrradleasing-Anbieter etwa spendet seit 2014 einen Euro pro gefahrenem Kilometer. Stand Juni kann Marta so bereits auf eine Spende über mindestens 2.300 Euro in diesem Jahr zählen."Einen eigenen Antrieb zu finden, hilft. Ich weiß, warum ich fahre: Ich will Kindern ermöglichen, zur Schule zu gehen und eine Grundbildung zu bekommen", sagt Marta. Ihre Botschaft: Bewegung, Selbstständigkeit und gesellschaftliches Engagement kennen kein Alter. Mit regelmäßigen Etappen, angepasstem Tempo und passender Ausstattung bleibt sie mobil. "Solange man fährt, bleibt man in Bewegung. Man darf in meinem Alter mit nichts aufhören, sonst ist es für immer", so Marta.Spende für Bildung: Radkilometer, die Zukunft schaffenAls Botschafterin von Opportunity International Deutschland hat Marta in den vergangenen 14 Jahren bereits einen sechsstelligen Betrag an Spenden für Mikroschulen in Ghana zusammengetragen.Die Hilfsorganisation arbeitet mit Mikrokrediten, die einerseits den Schulaufbau und andererseits das Schulgeld unterstützen. So entstehen Schulen in Regionen, in denen Bildungsangebote fehlen. Besonders Mädchen profitieren davon, weil sie mehr Zugang zu Unterricht bekommen und später selbst auf Bildung für ihre Kinder achten."Mit Martas Engagement verbinden sich zwei starke Ideen: faire Bildungschancen und aktive, gesunde Mobilität", sagt Viktoria Zwerschke, Vorständin von Opportunity International Deutschland. "Jeder Kilometer, den sie fährt, investiert in die Zukunft von Kindern. Das wirkt über Generationen."Mobil bleiben: Kopf frei für den guten ZweckAuf ihren Touren verlässt sich Marta seit vielen Jahren auf den Komplettschutz von Linexo. Pannen, Diebstahl, Verschleiß oder anderen Schäden regelt der Versicherer für die Spendenradfahrerin. So bleibt der Kopf frei für Streckenplanung, Begegnungen unterwegs und das Sammeln von Radkilometern.Mit einem Gutschein für ein leichtes Bike unterstützt Linexo Marta zusätzlich: Ein moderner Rahmen, komfortable Geometrie und auf sie abgestimmte Ausstattung sollen das Radfahren auch in den kommenden Jahren so angenehm wie möglich machen. Denn Martas Ziel bleibt sportlich: Die zweite "Erdumrundung" auf dem Rad voll machen und noch mehr Spenden sammeln.Pressekontakt:Julia-Maria Blesin | Public Relations SpezialistinTel: +49 174 23 98 130j.blesin@linexo.com | www.linexo.comOriginal-Content von: linexo by WERTGARANTIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173342/6304813