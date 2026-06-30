Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Straße von Hormus könnten bereits heute in Katar neue Krisengespräche zwischen Vertretern der USA und des Iran stattfinden. US-Präsident Donald Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, der Iran habe um ein Treffen ersucht. Aus Teheran wurden diese Aussagen jedoch relativiert.Kurzzusammenfassung:• USA und Iran prüfen neue Gespräche in Katar, über Zeitpunkt und Bedingungen gibt es jedoch widersprüchliche Angaben.• Im Mittelpunkt möglicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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