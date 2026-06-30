Die Rocket-Lab-Aktie hat zum Wochenauftakt mit einem Kurssprung von rund 16% für Aufsehen gesorgt. Auslöser war die angekündigte Übernahme des Satellitenkommunikationsanbieters Iridium Communications im Rahmen eines rund 8 Milliarden US-Dollar schweren Deals. Mit der Transaktion verfolgt Rocket Lab eine Strategie, die an SpaceX erinnert: Künftig sollen eigene Raketenstarts mit einem globalen Satellitennetzwerk und Kommunikationsdiensten kombiniert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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