Geschmack, Nährstoffgehalt, Nachhaltigkeit: Eine von Forschern erstellte KI designt individuell optimierte Burger. In einem Restaurant mussten sich die Tech-Produkte dann mit einem Klassiker messen. Stanford (dpa) - Künstliche Intelligenz kann so manches: in der Medizin Krankheiten erkennen, im Alltag knifflige Fragen beantworten oder Tipps für die Partnersuche geben. Jetzt haben Forscher eine KI entwickelt, die das optimale Rezept für Burger zusammenstellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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