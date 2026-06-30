Die Aktie von Applied Materials kennt derzeit kaum ein Halten. Der Chipausrüster eilt von einer Bestmarke zur nächsten und legte zuletzt kräftig auf 694,64 Dollar zu. Auslöser war eine viel beachtete Einschätzung von KeyBanc Capital Markets im Vorfeld der kommenden Quartalszahlen.• KeyBanc hat das Kursziel für Applied Materials auf 750 Dollar angehoben.• Der KI-Infrastrukturboom treibt die Nachfrage nach Halbleiterausrüstung.• Kurzfristig sind Schwankungen möglich, langfristig bleibt der Trend intakt.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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