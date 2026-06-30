© Foto: Koji Ito - Yomiuri ShimbunDer Yen fällt auf ein 40-Jahres-Tief. Zum US-Dollar notierte die japanische Währung zwischenzeitlich über der 162-Yen-Marke. Die japanische Währung fiel zum US-Dollar am Dienstag auf den schwächsten Stand seit 1986: In New York wurde die Marke von 161,95 Yen je US-Dollar durchbrochen und in Tokio erhielt man für einen US-Dollar zeitweise 162,40 Yen. Die Warnungen aus der japanischen Politik verpufften zunächst. Weder die Äußerungen von Kabinettssekretär Minoru Kihara noch die Kommentare von Finanzministerin Satsuki Katayama konnten den Absturz stoppen. Laut Yujiro Goto, Stratege bei Nomura, schaut der Markt jetzt vor allem darauf, ob Japan wirklich eingreift oder nur weiter droht. Dabei …
Enthaltene Werte: EU0009652XXX,XC0009659XXX,JP9010C00XXX,2455717Den vollständigen Artikel lesen
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