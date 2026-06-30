Der DAX hat am Montag zum Handelsschluss ein leichtes Minus verbucht. Doch schon am Dienstag dürften sich die Bullen zurückmelden. Vorbörslich zeichnen sich dank starker Vorgaben von der Wall Street leichte Gewinne zum Handelsstart am deutschen Aktienmarkt ab. Aus Asien kommen derweil gemischte Signale.• Der DAX steht vor einem Erholungsversuch.• Gute Vorgaben aus den USA, Japan und vom chinesischen Festland treiben an.• Die 25.000-Punkte-Marke rückt wieder näher. Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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