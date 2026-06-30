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Epitome Therapeutics startet mit 4 Millionen Euro Gesamtfinanzierung nach Abschluss einer überzeichneten Pre-Seed-Runde



30.06.2026 / 09:00 CET/CEST

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Epitome Therapeutics startet mit 4 Millionen Euro Gesamtfinanzierung nach Abschluss einer überzeichneten Pre-Seed-Runde Gesamtfinanzierung in Höhe von 4 Millionen Euro, bestehend aus einer überzeichneten Pre-Seed-Finanzierungsrunde über 2 Millionen Euro unter gemeinsamer Führung von XISTA Science Ventures und Caesar Ventures sowie 2 Millionen Euro an Fördermitteln

EMBL-Spin-off entwickelt CADENCE, eine Epigenom-Editierungsplattform der nächsten Generation, die eine präzise Steuerung der Genexpression ermöglicht Wien, Österreich, 30. Juni 2026 - Epitome Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen, das einen neuartigen Ansatz für die präzise Epigenom-Editierung zur gezielten Steuerung der Genexpression entwickelt, gibt heute seinen offiziellen Unternehmensstart mit einer Gesamtfinanzierung von 4 Millionen Euro bekannt. Diese setzt sich zusammen aus einer überzeichneten Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2 Millionen Euro sowie weiteren 2 Millionen Euro an Fördermitteln. Die Pre-Seed-Runde wurde gemeinsam von XISTA Science Ventures und Caesar Ventures angeführt; zudem beteiligte sich die Navec Venture Holding GmbH. Weitere Mittel wurden über kompetitiv vergebene Förderprogramme eingeworben, darunter Unterstützung durch Austria Wirtschaftsservice (AWS) und die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). Die Mittel aus der Finanzierung werden eingesetzt, um die Entwicklungsprogramme von Epitome Therapeutics in Richtung der Nominierung eines ersten Wirkstoffkandidaten voranzutreiben, die technologische Breite der CADENCE-Plattform zu erweitern und das wissenschaftliche sowie operative Team des Unternehmens auszubauen. "Wir haben Epitome Therapeutics mit der Unterstützung einer starken Gruppe von Investoren und Partnern gegründet", sagte Dr. Guido Gualdoni, Mitgründer und CEO von Epitome Therapeutics. "Der erfolgreiche Abschluss einer überzeichneten Finanzierungsrunde ist ein starkes Signal für die Qualität unseres Teams und das Potenzial der CADENCE-Plattform. Die neuen Mittel ermöglichen es uns, das Unternehmen auf Basis der CADENCE-Technologie weiter auszubauen und unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse in erste Entwicklungsprogramme zu überführen. Unser unmittelbarer Fokus liegt nun darauf, die Plattform auszubauen, unser Team zu verstärken und die Auswahl unseres ersten Wirkstoffkandidaten voranzutreiben." Epitome Therapeutics wurde 2025 von Dr. Guido Gualdoni und Dr. Jamie Hackett als Ausgründung des EMBL, eines der führenden europäischen Forschungsinstitute für Life Sciences, gegründet. Das Unternehmen entwickelt einen neuartigen therapeutischen Ansatz, der auf der präzisen Steuerung der Genexpression basiert. Während aktuelle Fortschritte das Potenzial des Gen-Silencing aufgezeigt haben, erfordern viele Erkrankungen die Wiederherstellung, Erhöhung oder fein abgestimmte Regulierung der Genaktivität. Daraus ergibt sich ein Bedarf an therapeutischen Ansätzen, die eine präzisere Kontrolle der Genexpression ermöglichen. "Gene müssen nicht einfach nur an- oder ausgeschaltet sein - entscheidend ist, dass sie in genau dem richtigen Maß exprimiert werden", sagte Dr. Jamie Hackett, Mitgründer und CSO von Epitome Therapeutics. "Viele Krankheiten entstehen, wenn dieses Gleichgewicht gestört ist. Die CADENCE-Plattform ermöglicht eine präzise Steuerung der Genexpression und erlaubt uns so, die Aktivität spezifischer Gene auf ein therapeutisch relevantes Niveau zurückzuführen. Wir sind überzeugt, dass dieser präzisionsmedizinische Ansatz eine grundlegend neue therapeutische Modalität für die Behandlung genetischer und komplexer Erkrankungen darstellt." Die firmeneigene Plattform von Epitome Therapeutics zur Epigenom-Editierung ermöglicht eine präzise, langanhaltende und fein justierbare Aktivierung der Genexpression, ohne die zugrunde liegende DNA-Sequenz zu verändern. Aufgrund ihrer modularen Architektur, die auf einem Repertoire optimierter epigenetischer Effektoren basiert, ist die Plattform darauf ausgelegt, die Genaktivierung an spezifische biologische Kontexte anzupassen. Ziel ist es, eine höhere Präzision, Flexibilität und Sicherheit als bisherige Ansätze zu erreichen. CADENCE adressiert zentrale Einschränkungen bestehender Technologien zur Genaktivierung und wird für Erkrankungen entwickelt, die durch fehlregulierte Genaktivität verursacht werden, darunter seltene Krankheiten und Stoffwechselerkrankungen. Die Technologie von Epitome Therapeutics basiert auf Forschungsarbeiten am EMBL Rom, darunter Ergebnisse, die 2024 in einer wegweisenden Publikation in Nature Genetics 1 veröffentlicht wurden, und stützt sich auf geistiges Eigentum, das exklusiv vom EMBL einlizenziert wurde. Alexander Schwartz, Partner bei XISTA Science Ventures, kommentierte: "Der innovative Ansatz von Epitome Therapeutics im Bereich der Epigenom-Editierung hat uns sehr beeindruckt, insbesondere der Fokus auf gezielte Hochregulation. Ebenso überzeugt hat uns, wie das Team diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in therapeutisch relevante Entwicklungsprogramme überführen will. Wir freuen uns, zu den Ersten zu gehören, die das Unternehmen bei seinen ersten Entwicklungsschritten begleiten, während das Feld insgesamt weiter an Dynamik gewinnt." "Mit unserem Investment in Epitome Therapeutics unterstützen wir ein außergewöhnliches Team, das die Genregulation grundlegend neu definiert hat. Überzeugt hat uns die seltene Kombination aus wissenschaftlicher Tiefe und unternehmerischer Erfahrung rund um Guido und Jamie. Wir freuen uns, das Team als Investor in dieser ersten großen Finanzierungsrunde zu begleiten", ergänzte Gregor Unger, Managing Partner bei Caesar Ventures. Über Epitome Therapeutics Epitome Therapeutics ist ein Biotechnologie-Start-up mit Sitz in Wien, Österreich. Das Unternehmen wurde 2025 als Spin-off des EMBL in Rom gegründet und entwickelt CADENCE, eine Epigenom-Editierungsplattform, die eine präzise, dauerhafte und kontextabhängige Steuerung der Genexpression ermöglicht, ohne die zugrunde liegende DNA-Sequenz zu verändern. Mit einem programmierbaren Ansatz zur Genaktivierung verfolgt Epitome das Ziel, eine neue therapeutische Modalität für Erkrankungen zu etablieren, die durch fehlregulierte Genaktivität verursacht werden, darunter seltene und metabolische Erkrankungen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.epitome-tx.com und folgen Sie uns auf LinkedIn . Über XISTA Science Ventures XISTA Science Ventures (XSV) ist ein in Österreich ansässiger Risikokapitalfonds, der in Life-Science- und Deep-Tech-Start-ups in der Frühphase in ganz Europa investiert. Mit einem umfassenden Verständnis für sowohl wissenschaftliche als auch für investorenbezogene Perspektiven, ist XSV ein aktiver Partner für seine Portfoliounternehmen und unterstützt Gründer:innen bei der Umsetzung von Deep-Tech-Ideen und der Skalierung ihrer Unternehmen. Das vielfältige Portfolio des Fonds deckt das gesamte Spektrum der Wissenschaft ab, darunter Bereiche wie Biotechnologie, Medizintechnik, Materialwissenschaften und Software. XSV ist in das Innovationsökosystem rund um das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) eingebettet. www.xista.vc Über Caesar Ventures caesar. ist ein deutscher Venture-Capital-Fonds für Frühphasen-Startups, der außergewöhnliche Gründerteams unterstützt - mit einer Überzeugung, die auf einer besonders tiefgehenden Team Due Diligence basiert. Als sektorenunabhängiger Investor führen wir erste Finanzierungsrunden (mit) an und bauen Conviction auf, bevor sich ein breiter Marktkonsens bildet. Wir investieren dort, wo Technologie die reale Wirtschaft Europas nachhaltig stärkt. Kontakt Epitome Therapeutics

Dr. Guido Gualdoni, CEO

office@epitome-tx.com Medienkontakt MC Services AG

Dr. Cora Kaiser, Dr. Johanna Kobler

+49 89 210 228 0

epitome-tx@mc-services.eu 1Policarpi et al., Nature Genetics 56, 1168-1180 (2024), doi.org/10.1038/s41588-024-01706-w



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