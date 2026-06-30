WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Umsatz im deutschen Einzelhandel hat im Mai überraschend zugelegt. Das Statistische Bundesamt meldete am Dienstag in Wiesbaden ein um Kalender-, Preis- und Saisoneffekte bereinigtes Plus (real) von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet. Für April revidierte das Bundesamt den gemeldeten leichten Rückgang beim Umsatz im Einzelhandel etwas nach unten. Der Wert beträgt nun minus 0,4 Prozent.

Infolge des Kriegs im Nahen Osten und der politischen Gegenmaßnahmen in Deutschland (Tankrabatt vom 1. Mai bis 30. Juni 2026) stiegen die Umsätze der Tankstellen demnach zwar im Mai real um 3,5 Prozent gegenüber April. Nominal, also nicht preisbereinigt, aber fielen sie um 1,8 Prozent./la/stk