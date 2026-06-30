Mainz (ots) -
Woche 27/26
Mittwoch, 01.07.
Bitte Programmänderung beachten:
0.40 ZDF.reportage
Ramsch und Rares
Schatzsuche auf dem Flohmarkt
Deutschland 2022
"heute journal" entfällt
(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)
Woche 28/26
Dienstag, 07.07.
Bitte Programmänderung beachten:
12.00 ZDF-History
Deutschlands Soldaten - Vom Kaiserreich bis nach Afghanistan
Deutschland 2021
"ZDF-History: 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland" entfällt
(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6304895
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