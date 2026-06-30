© Foto: UnsplashFerraris E-Debüt Luce startet in China stark: 88 Autos waren rasch reserviert, doch Händler nehmen offenbar weiter Bestellungen an.Ferraris Elektro-Debüt sorgt in China offenbar für starke Nachfrage. Der in Maranello ansässige Automobilhersteller brachte das Modell auf dem asiatischen Markt zu einem Preis von 3,988 Mio. CYN, umgerechnet etwa 515.000 €, auf den Markt und feierte damit einen Blitzstart: Wie CarNewsChina berichtete, waren die 88 für China vorgesehenen Fahrzeuge innerhalb weniger Stunden reserviert, wie Milano Finanza am Dienstag meldete. Ein bemerkenswertes Ergebnis für Ferrari, das sich in einer komplexen Wettbewerbsphase auf dem weltgrößten Automobilmarkt befindet, der …
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