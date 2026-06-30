Der Verkauf eines Maklerunternehmens ist eine der wichtigsten unternehmerischen Entscheidungen. Dennoch wird er häufig als einmaliges Ereignis gesehen, das sich "irgendwie" lösen lässt, wenn ein Käufer gefunden ist. Doch ist es wirklich so einfach? Der Versicherungsmaklermarkt wird sich in den kommenden Jahren weiter konsolidieren. Die Marktmacht verschiebt sich zunehmend zu größeren Maklergruppen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Technologie, Personal und Regulatorik sowie an die Zusammenarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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