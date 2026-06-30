Datum der Anmeldung:
25.06.2026
Aktenzeichen:
B11-68/26
Unternehmen:
TransDigm Group Inc., Cleveland (USA); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an der und über die SAM GmbH, Bad Tölz
Produktmärkte:
Stellantriebe für Flugzeuge, Ventile für Flugzeuge
25.06.2026
Aktenzeichen:
B11-68/26
Unternehmen:
TransDigm Group Inc., Cleveland (USA); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an der und über die SAM GmbH, Bad Tölz
Produktmärkte:
Stellantriebe für Flugzeuge, Ventile für Flugzeuge
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