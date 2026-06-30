Düsseldorf (ots) -- TARGOBANK spendet ihrer Stiftung zum Jubiläum 400.000 Euro- Zum 40. Geburtstag - noch mehr Schlagkraft für ökologisches und soziales Engagement- Erster Jahresbericht der TARGOBANK Stiftung veröffentlicht40 Jahre für den guten Zweck: Zum Jubiläum stärkt die TARGOBANK ihre Stiftung mit einer Spende von 400.000 Euro und baut deren Fördermöglichkeiten gezielt aus. Vor 40 Jahren, am 26. Juni 1986, wurde unter dem Namen "Stiftung Der private Haushalt" die heutige TARGOBANK Stiftung gegründet und damit der Grundstein für ein Jahrzehnte währendes Engagement gelegt."Projekte mit ökologischer und sozialer Zielsetzung zu stärken, erscheint uns heute wichtiger denn je", so Isabelle Chevelard, die seit 2023 die Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK Stiftung ist. "Zum einen steigt angesichts vieler besorgniserregender Ereignisse der Handlungsbedarf, gleichzeitig nimmt die Spendenbereitschaft sichtlich ab. Entgegen diesem Trend hat die TARGOBANK Stiftung 2025 so viele Projekte unterstützt und dabei so hohe Fördersummen ausgeschüttet wie nie zuvor."Um die zentrale Bedeutung der Stiftung zu unterstreichen und ihren Handlungsspielraum weiter zu vergrößern, spendet die TARGOBANK ihrer Stiftung anlässlich des Jubiläums 400.000 Euro. Diese Mittel können von der Stiftung zusätzlich zu den Zinsen aus dem Stiftungskapital für die Förderung von Projekten verwendet werden.Ihr 40-jähriges Bestehens nimmt die Stiftung außerdem zum Anlass, ihren ersten Jahresbericht zu publizieren. Der Jahresbericht 2025 bildet den Startschuss für die von nun an jährliche Publikation, die transparent über die Förderungen und Projekte der Stiftung informieren wird.Link zum Jahresbericht: https://ots.de/izyCrnGesellschaftliche Verantwortung nach dem Vorbild des TARGOBANK MutterkonzernsInsbesondere seit 2023 hat die TARGOBANK nach dem Vorbild ihres Mutterkonzerns - Crédit Mutuel Alliance Fédérale - und angesichts des Ausmaßes der Klimakrise und der wachsenden Ungleichheiten weiter in ihre Stiftung investiert. Ein markantes Datum war im Dezember 2023 die Erhöhung des Stiftungskapitals von ursprünglich 1,5 Millionen Euro auf 10 Millionen Euro. Möglich war dies aufgrund der Einführung der "gesellschaftlichen Dividende" durch den Mutterkonzern. Jedes Jahr werden 15 Prozent des konsolidierten Nettoergebnisses der Gruppe in Projekte investiert, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirken. Die Aufstockung des Stiftungskapitals und die erneute Spende anlässlich des Jubiläums sind Beispiele für solche Investitionen.***Über die TARGOBANK StiftungDie TARGOBANK Stiftung wurde im Jahr 1986 gegründet. Der Mensch und seine nachhaltigen Entwicklungschancen sind der Ausgangspunkt des Engagements der Stiftung. Dies kann aber nur gewährleistet sein, wenn wir Nachhaltigkeit nicht nur ökonomisch sondern auch ökologisch definieren - beides sind zwei Seiten derselben Medaille. Deshalb möchte die Stiftung sowohl Projekte zum Klima- und Gesundheitsschutz als auch das Verständnis für ökonomische und ökologische Zusammenhänge bzw. die Bedingung des einen für das andere nachhaltig fördern.https://www.targobank-stiftung.de/Pressekontakt:TARGOBANK StiftungKoordinationkontakt-stiftung@targobank.deOriginal-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78980/6304916