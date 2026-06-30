Die Verantwortlichen hinter Openclaw haben dedizierte iOS- und Android-Apps für den KI-Assistenten veröffentlicht. Während die Version für iPhones einen guten ersten Eindruck hinterlässt, ist es bei der Android-Variante etwas anders. Seit dem Release im November 2025 ist es etwas stiller um den KI-Assistenten Openclaw geworden. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass dessen Schöpfer Peter Steinberger mittlerweile für OpenAI tätig ist. Jetzt haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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